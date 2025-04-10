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Eğitim
AA 10.04.2025 11:21

Hatay'da eğitim seferberliğiyle 146 yeni okul açıldı

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından başlatılan eğitim yatırımları sayesinde 146 yeni okul açıldı. Kentte 46'sının yapımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca üstlenilen 100 okulun inşası devam ediyor.

Hatay'da eğitim seferberliğiyle 146 yeni okul açıldı
[Fotograf: AA]

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki sarsıntılar nedeniyle 1604 eğitim kurumundan yaklaşık 3'te birinin kullanılamaz hale geldiği kentte, devlet kurumları ile hayırseverlerin işbirliğinde eğitim seferberliği yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında farklı ilçelere 1248 dersliğe denk gelen 146 yeni okul kazandırıldı.

Hatay'da eğitim seferberliğiyle 146 yeni okul açıldı

Afette hasar gören 659 okulun bakım, onarım ve tadilatı tamamlandı, 145 okulda başlatılan güçlendirme işlemleri de bitme aşamasına geldi.

Depremzedelerin yeni yuvalarına kavuşması için çok sayıda konut inşa eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) da kentteki eğitim yatırımlarına destek verdi.

Hatay'da eğitim seferberliğiyle 146 yeni okul açıldı

TOKİ'nin yapımı üstlendiği 46 okulun da içerisinde olduğu 100 eğitim kurumunun inşasının kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.

Çalışmaların yeni eğitim öğretim yılına kadar tamamlanmasıyla Hatay'da depremler öncesinde 14 bin 700 olan derslik sayısının 2 bin fazlası eğitime kazandırılacak.

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