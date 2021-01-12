İkra Ayla Kaman ve Fatma Pelin Barcı, 2018 yılında Bilim ve Teknoloji Rehber Öğretmeni Ahmet Kılınç eşliğinde, okullarında dağıtılan sütlerin boş kutularından robot maketi yapıp okullarındaki bilim fuarına katılmışlardı.

Öğrenciler, fuarı ziyaret eden Ortaköy Belediye Başkanı Ali Rıza Özdemir'e de okullarında robotik kodlama sınıfı olmasını hayal ettiklerini söylemişti. Başkan Özdemir'in girişimiyle İkra Ayla ve Fatma Pelin'in hayalleri gerçekleşti ve okula robotik kodlama sınıfı kuruldu.

105 bin liraya robotik kodlama sınıfı yapıldı

Sınıfın açılışı ise Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Ortaköy Kaymakamı Rasim Belge ve Ortaköy Belediye Başkanı Ali Rıza Özdemir tarafından gerçekleştirildi.

105 bin liraya mal olan robotik kodlama sınıfında 8 bilgisayar, 10 robot ve 3D yazıcı bulunuyor.

İkra Ayla Kaman ve Fatma Pelin Barcı, açılışın ardından protokol üyelerine, tasarladıkları ve 'Alpaslan' adını verdikleri siyah çizgiyi takip eden sensörlü robot arabayı tanıttı.

Öğrenciler hayallerine kavuştu

İkra Ayla Kaman robotik sınıfı kurulmasından duyduğu mutluluğu aktardı:

"Ben kodlama yapmaya TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda başladım. Okulumuzdaki dağıtılan sütlerle bir robot maketi tasarlamıştık. Bu yaptığımız maket robot sonrası sesimizi duyurduk. 2 yıl sonra okulumuza robotik kodlama sınıfı yapıldı. Biz arkadaşımla beraber hayalimiz olan robotik kodlama sınıfına kavuştuk."

İsmi Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan’dan...

Kaman, Alparslan adını verdikleri robot arabayı anlattı:

'''Alparslan' ismini verdiğimiz robot, tasarladığımız siyah çizgiyi, sensörü ile takip ediyor. Bunun yanında mesafe sensörü sayesinde ise önüne çıkan engelden kaçıyor.

İsmini Alparslan koymamızın sebebi ise Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan, Malazgirt Zaferi sonrası Türklere Anadolu’nun kapısını açmıştır. Biz de milli teknoloji hamleleriyle dünya kapılarını aralayıp, ülkemizi daha ileri taşımak için bu fırsatı gerçekleştirme imkânı bulduk.”