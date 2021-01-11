Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 15:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Selçuk: Uzaktan eğitimde öğretmenlik yapmak çok daha zor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimde öğretmenlik yapmanın yüz yüze eğitimden çok daha zor olduğuna dikkat çekti ve "Meslektaşlarımın çok yorulduğunu biliyorum" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlerin uzaktan eğitim döneminde çok daha fazla yıprandığını söyleyerek şunlara yer verdi:
"Bunu, dünyadaki tüm eğitimciler söylüyor ama yinelemek lazım: Uzaktan eğitimde öğretmenlik yapmak, yüz yüze eğitimdekinden çok daha zor ve yıpratıcı. Meslektaşlarımın çok yorulduğunu biliyorum. İnşallah, salgın azaldığında derslerimizi sınıflarımızda rahatça yapabileceğiz."
Bunu, dünyadaki tüm eğitimciler söylüyor ama yinelemek lazım: Uzaktan eğitimde öğretmenlik yapmak, yüz yüze eğitimdekinden çok daha zor ve yıpratıcı. Meslektaşlarımın çok yorulduğunu biliyorum. İnşallah, salgın azaldığında derslerimizi sınıflarımızda rahatça yapabileceğiz.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 11, 2021
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