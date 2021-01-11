Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ve sanatta yeterlik tezlerinin "tam metin erişime açık olarak" toplandığı tek merkez olan YÖK Ulusal Tez Merkezi'ne araştırmacıların ilgisi arttı.

Geçen yıl 87 milyon 587 bin 547 sayfa görüntülenme sayısına ulaşan tez merkezinde kullanıcı sayısı, veri tabanına kayıtlı tez, sisteme yeni eklenenler ve tezlerin indirilme sayılarında bir önceki yıla göre artış yaşandı.

Sistemi 1 milyondan fazla yeni kullanıcı daha kullandı

YÖK Ulusal Tez Merkezinden faydalanan kullanıcı sayısı 2020 yılında 6 milyon 40 bin 16'ya ulaştı. Böylelikle bir yılda 1 milyondan fazla yeni kullanıcı daha sistemi kullandı.

2020 yılında Merkezin veri tabanına 50 bin yeni tez eklenerek toplam tez sayısı 645 bin 89'a ulaştı, sistemdeki bütün tezlerin toplam indirilme sayısı 17 milyon 126 bin 496 oldu.

YÖK’ün girişimleriyle başlatılan yasal süreç sonucunda açık erişim kararı neticesinde 2019'da eklenen tezlerin erişime açık olma oranı yüzde 97'nin üzerine çıktı.

Ulusal Akademik Açık Erişim Sistemi kurulacak

YÖK tarafından yürütülen "Açık Bilim ve Açık Erişim" çalışmaları çerçevesinde Türkiye'deki bütün üniversitelerde uluslararası standartlarda "Ulusal Akademik Açık Erişim Sistemi"nin kurulması hedefleniyor.

Sistem sayesinde lisansüstü tezler, makaleler, kitaplar, kongre bildirileri ve diğer yayınların bibliyografik denetimi sağlanarak uluslararası standartlarda açık erişimde araştırma hizmeti sunulacak.

Sistemin hayata geçirilmesiyle üniversitelerdeki yayınların uluslararası sistemlerde daha görünür hale gelmesi ve bilim insanlarının daha da tanınır olması sağlanacak.

YÖK Açık Bilim Sistemi'nin bu yıl açılması planlanıyor

YÖK Açık Bilim Sistemi'nin Türkiye adresli tüm bilimsel yayınları içermesi hedeflenirken üç aşamalı çalışma planı öngörülüyor.

YÖK Açık Bilim Sistemi üzerindeki çalışmalar, sistemin YÖKSİS ile entegrasyonunun sağlanması ile devam edecek.