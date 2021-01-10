Yıl boyunca çalıştılar, hayal ettikleri başarıya ulaştılar. Ama kazandıkları okulların sıralarına bile oturamadılar.

'Kampüste oturup bir çay içmeyi hep hayal etmiştim'

Mert Öztimur, okulunu görmeye hasret binlerce üniversite öğrencisinden biri.

Karabük Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde okuyan Öztimur, "Arkadaşlarımızla sanal ortamda sohbet ediyoruz, derslere öyle katılıyoruz. Öğretmenlerimiz üstümüze düşüyor ama ben kütüphanede arkadaşlarımla oturup ders çalışmayı, kampüste oturup bir çay içmeyi hep hayal etmiştim" dedi.

'Amfide işlenen dersleri çok merak ediyorum'

Safiye Dinç de Kayseri Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'ni kazandı.

Okulunu sadece internet üzerinden görebilen Safiye, hayalinin okullarının açılması olduğunu ve amfide işlenen dersleri çok merak ettiğini söyledi.

'Online eğitim de iyi ama okuldaki gibi olmuyor'

Koronavirüs yeni liseli olanların da heyecanını yarım bıraktı.

Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin sıralarında kısa süre oturduğunu aktaran Eren Karaduman da şunları söyledi:

'İki hafta okula gittim, gerçekten güzel bir şeydi. Keşke okul hep böyle devam etseydi. Online eğitim de gayet ideal ama okuldaki gibi olmuyor'

'Arkadaşlarımla daha çok tanışmak hocalarımla daha çok iletişim kurmak istiyorum'

Bu yıl Ankara'da Ümitköy Kız İmam Hatip Lisesi'ne başlayan Hüda Berra Koçyiğit de "Okula gitmeyi istiyorum. Çünkü çok uzun süre evde kaldık. Hem LGS temposunda hem de bu seneye evde başladık. Arkadaşlarımla daha çok tanışmak hocalarımla daha fazla iletişim kurmak istiyorum" diye konuştu.

Uzaktan eğitime alışsalar da hepsinin hayali okulun havasını tam anlamıyla soluyabilmek.

