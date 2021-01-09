Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 13:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
YTB'nin 2021 Türkiye Bursları başvuruları yarın başlıyor
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının, dünyanın dört bir yanından uluslararası öğrencilere Türkiye'de yüksek öğrenim imkanı sunan Türkiye Bursları programının 2021 yılı başvuruları yarın başlıyor. Başvurular için son tarih 20 Şubat.
YTB'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın bütün ülkelerine açık olan Türkiye Bursları 2021 yılı başvuruları, 10 Ocak-20 Şubat'ta alınacak. Başvurular, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim almak isteyen adaylara açık olacak.
Yüzlerce ülkeden öğrencilere Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinin kapılarını açan burslara, "www.turkiyeburslari.gov.tr" adresinden başvurulabilecek.
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