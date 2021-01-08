Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 14:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
KDK, salgın döneminde uzaktan eğitim ve sınav talebini haklı buldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kamu Denetçiliği Kurumu, yüz yüze eğitim ve sınav sürecini sürdüren üniversitenin uygulamasının hukuk ve hakkaniyete uygun olmadığı sonucuna ulaştı.
Uzaktan eğitim ve sınav uygulaması yapılmayan bir üniversitenin öğrencisi, KDK'ye başvurarak yüz yüze yürütülen dersler ve sınavlara katılmasının sağlık açısından riskli olduğunu, sağlık hakkının ihlal edildiğini ifade etti.
Üniversitenin yüz yüze eğitim ve sınav uygulamasının hukuk ve hakkaniyete uygun olmadığı sonucuna ulaşan KDK, üniversiteye uzaktan eğitim ve sınav yapılması tavsiyesinde bulundu.
Türkiye'de de çok sayıda üniversitede uzaktan eğitim ve güvenlik seviyesi üst düzeye çıkarılarak online sınav gerçekleştirildiği ifade edilen kararda, ülke genelinde alınan tedbirlerden eğitim ve sınavların yüz yüze yapılmasının sağlık açısından tehlike oluşturmaya devam ettiğinin anlaşıldığı vurgulandı.
Etiketler: Uzaktan Eğitim
Son Haberler
- 15:48
- 15:31
- 15:17
- 15:47
- 15:21
Sıradaki Haber
Liselere yerleştirme süreci için çalışmalar başlatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz