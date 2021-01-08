Uzaktan eğitim ve sınav uygulaması yapılmayan bir üniversitenin öğrencisi, KDK'ye başvurarak yüz yüze yürütülen dersler ve sınavlara katılmasının sağlık açısından riskli olduğunu, sağlık hakkının ihlal edildiğini ifade etti.

Üniversitenin yüz yüze eğitim ve sınav uygulamasının hukuk ve hakkaniyete uygun olmadığı sonucuna ulaşan KDK, üniversiteye uzaktan eğitim ve sınav yapılması tavsiyesinde bulundu.

Türkiye'de de çok sayıda üniversitede uzaktan eğitim ve güvenlik seviyesi üst düzeye çıkarılarak online sınav gerçekleştirildiği ifade edilen kararda, ülke genelinde alınan tedbirlerden eğitim ve sınavların yüz yüze yapılmasının sağlık açısından tehlike oluşturmaya devam ettiğinin anlaşıldığı vurgulandı.