MEB, uzaktan eğitim sürecinde özel eğitim öğrencilerine ilave kaynak desteği vermeye devam ediyor.

Daha önce 1.sınıftan 8.sınıfa kadar tüm seviyelerde kaynaştırma eğitimi alan öğrencilere destek için matematik dersi kazanımlarıyla ilgili 6 kitaplık uyarlanmış etkinlikler seti yayımlayan MEB, bunlara bir yenisini daha ekledi.

Hayat bilgisi dersi kazanımlarıyla ilgili 800'e yakın etkinliğin yer aldığı, 3 kitaptan oluşan sete, "orgm.meb.gov.tr/uyet" internet adresinden ulaşılabilecek.

Önümüzdeki günlerde diğer derslerden de uyarlanmış etkinlik setleri paylaşılacak

Tüm eğitim kademeleri ve sınıf seviyelerinde öğrenme kayıplarını en aza indirmek için çok sayıda kaynağı öğrencilerin kullanımına sunduklarını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları kaydetti:

“Bu kapsamda, kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi alan öğrencilerimize yönelik bir destek paketini kullanıma açmıştık. İlkokul ve ortaokulda tüm sınıf seviyelerinde kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi alan yaklaşık 300 bin öğrencimize yönelik ilk kez kazanımlarla ilgili uyarlanmış etkinlikler setini paylaşmıştık. Bu paylaşımda odağımız matematik dersi olmuştu. Bugün yayımladığımız hayat bilgisi setiyle özel gereksinimli öğrencilerimize yönelik desteklerimizi sürdürüyoruz. Genel eğitim müfredatındaki kazanımlarla ilgili etkinlikleri kaynaştırma öğrencilerimiz için uyarladığımız setimizle, konu ve kazanımlarının öğrencilerimiz için kalıcı olmasını amaçladık. Kaynaştırma/bütünleştirme öğrencilerimiz, ihtiyaç duyacakları konu ve kazanımları, kitap ve etkileşimli dijital programı kullanarak kullanabilecek. Önümüzdeki günlerde diğer derslerden de uyarlanmış etkinlik setlerini paylaşacağız.”