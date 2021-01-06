Fosil yakıtların çevreye olumsuz etkileri nedeniyle alternatif enerji kaynakları üzerine çalışmalar yürüten Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)'ndeki bilim insanları, gazlaştırma teknolojisi üzerine proje geliştirdi.

Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azize Ayol ve ekibi, TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında geliştirdikleri yöntem ile biokütleden hidrojen içeriği zengin sentez gaz üretti.

20 kilovat saat elektrik enerjisi üretebiliyor

DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azize Ayol, yürüttükleri çalışmalar kapsamında arıtma çamurlarından gazlaştırma teknolojisi ile elde ettikleri iyi kalitede sentez gazını enerji üretmek amacıyla kullandıklarını aktardı:

"Atık su arıtma tesislerinde oluşan ve bertarafı gereken çamuru, hammadde olarak alıp gazlaştırma teknolojisi ile farklı amaçlarla yeniden kullanımını sağlıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda bir kilogram kuru arıtma çamurundan 1 kilovat saat elektrik enerjisi ve 1,2 metreküp hidrojence zengin sentez gazı elde ettik. Arıtma çamurundan günde yaklaşık 20 kilovat saat elektrik enerjisi üretebiliyoruz. Bu da 4 ailenin elektrik tüketimini karşılayabilecek bir miktardır."

Prof. Dr. Azize Ayol, bu tür sistemlerle kırsal alanlarda organik atıkların doğrudan elektrik enerjisine çevrilmesi mümkün olduğunu ve bu sistemler için çok yüksek ilk yatırım maliyetlerine de gerek olmadığını söyledi.

Gazlaştırma sisteminde yakma teknolojilerinde olduğu gibi hava kirletici emisyonlar yok ya da son derece az. Bu sistemler hava kirliliği açısından yakma teknolojisine alternatif olabilecek sitemler.