Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2018-2019 öğretim yılından beri yayımlanan örnek soru kitapçıkları, yeni dönemde de hazırlanmaya devam ediyor.

Bu yıl ki sınav için ilki 2 Aralık 2020'de yayımlanan örnek soru kitapçıklarının ikincisi de bakanlığın http://www.meb.gov.tr/ internet adresinden, 8. sınıf öğrencilerinin kullanımına sunuldu. Bakanlık, bugüne kadar sözel bölümden 480, sayısal bölümden ise 400 olmak üzere 880 örnek soru paylaşılmıştı.

Sınava kadar örnek kitapçıklar her ay yayımlanacak

Ocak ayı örnek sorularında ise Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

6 Haziran'daki Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik öğrencilere destek sağlamak amacıyla örnek soruların yayımlanmasına her ay devam edilecek.