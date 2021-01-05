Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, güz dönemi dönem sonu sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri 16-17-18 Ocak'ta; 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri de 23-24-25 Ocak tarihlerinde çevrim içi ortamlarda yapılacak.

Açıklamada, Açıköğretim Sistemi ile ilgili soru ve taleplerin http://aosdestek.anadolu.edu.tr adresinden ilgili birimlere iletilebileceği belirtildi.

