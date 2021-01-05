Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 19:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim güz dönemi sınav tarihleri açıklandı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim içi yapılacak güz dönemi dönem sonu sınavlarının tarihleri belirlendi.
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, güz dönemi dönem sonu sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri 16-17-18 Ocak'ta; 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri de 23-24-25 Ocak tarihlerinde çevrim içi ortamlarda yapılacak.
Açıklamada, Açıköğretim Sistemi ile ilgili soru ve taleplerin http://aosdestek.anadolu.edu.tr adresinden ilgili birimlere iletilebileceği belirtildi.
Etiketler: Anadolu Üniversitesi
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