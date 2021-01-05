Bakan Selçuk, okula başlayan çocukların okulu ve ailesi arasında bir denge tutturma, bir uyum yakalama çabası içine girdiğini söyledi. Uyumun kolaylaşması için bir el kitabı hazırladıklarını ve bunu velilere bir hediye olarak sunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Selçuk, mutfakta, pazarda, mahallede her gün deneyimlenen hayat sahnesinde, alışveriş, yemek pişirme, parkta oyun oynama gibi aktivitelerin içindeki dersleri "Hayatın İçindeki Müfredat" adlı el kitabında topladı.

Eğitimin insan gelişiminin vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyleyen Selçuk, kitabın çocukların bilgiyi anlamlı bulup, anlamlı kılmaları için bir vesile olacağını ifade etti.

El kitabı 5 milyon adet basıldı

Okul müdürlüklerine kitapların teslimatı başladı.Ayrıca kitap EBA Platformu içinde e-Kitap olarak da yer alacak.

Bakan Ziya Selçuk, konuşmasının ardından Hakkari, Uşak, Ağrı, Ordu ve Niğde'den "Hayatın İçindeki Müfredat El Kitabı"nı deneyimleyen 5 ailenin fertleriyle canlı bağlantı yaparak, kitaba ilişkin görüşlerini aldı. Anne, baba ve çocuklar da kitaptan yola çıkarak yaptıkları etkinlikleri anlattı.

Hayatın İçindeki Müfredat kitabı, "Pazara gitmek ne işı̇mize yarar?", "Mahallemizdeki park aslında bir laboratuvar", "Evdeki makinelerden haberiniz var mı?", "Matematik muhabbeti", "Çocukluğun vazgeçilmezi masallar" gibi 21 bölümden oluşuyor.

