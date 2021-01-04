Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerin 2019 yılı izleme ve değerlendirme raporunu paylaştı. Veriler üniversitelerde tüm alanlarda iyileşmenin olduğunu ortaya koydu.

Üniversitelere ilişkin 5 ana kategorideki 45 göstergede ölçüm yapıldı. Dünya sıralamalarına giren üniversite sayısı 24'ten 25'e çıktı.

Doktora programlarından mezun olan öğrenci sayısı 7 bin 250'den 8 bin 275'e yükseldi. Öğretim elemanı başına düşen ulusal hakemli dergilerdeki yayın sayısı iki katına çıktı.

Ar-Ge projesi sayısı 8 bin 362'ye yükseldi

Araştırma-geliştirme alanındaki göstergelere bakıldığında Ar-Ge projesi sayısı 5 bin 770'ten 8 bin 362'ye yükseldi. Sosyal sorumluluk projesi sayısı ise 3 bin 850 oldu.

"Üniversitelerin göstergelerinde iyileşme var"

Üniversitelerin yöneticilerini kutayan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Üniversitelerin göstergelerinde gözle görülür iyileşme var" dedi.

Raporların üniversitelerin gelişiminin izlenmesi ve başarılarının ölçülmesinde katkı sağlayacağına dikkat çekti.