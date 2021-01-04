İnternet bağımlılığının çocukları şiddete yönelttiği belirlendi.

Derslerini ihmal eden çocuklar, düzenli uyumuyor. Böylece sosyal ilişkilerinde başarılı olamıyorlar.

3 üniversiteden araştırma

Ege, Dicle ve İzmir Ekonomi Üniversitelerinden ruh sağlığı uzmanı doktorlar ortak bir araştırma yaptı.

Sonuçta internet bağımlılığının çocukları ve ergenleri şiddete yönlendirdiği ortaya çıktı.

Araştırma, salgın sürecinde savaş ve şiddet içeren bilgisayar oyunlarının tercih edildiğini ortaya koydu.

"Ağırlıklı olarak savaş oyunları olduğunu görüyoruz"

Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Zeki Yüncü açıklama yaptı.

Yüncü, "Ağırlıklı olarak savaş oyunları olduğunu görüyoruz, gençlerin bunlar çok hoşuna gidiyor bu noktada da gençlerin olumsuz rol modellerle karşı karşıya kaldıklarını söyleyebiliriz. Özellikle şiddeti normalleştirme ile ilgili algılarında bir takım farklılaşmalar oluşuyor" dedi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Araştırmaya göre, internet bağımlılığı olmayan çocukların savaş oyunlarına ilgisi yüzde 20. Ancak internet bağımlılarında bu oran yüzde 43'e ulaşıyor.

"Beraber oyun oynarken onun keyif almasına sağlayacağız"

Zeki Yüncü sözlerine şöyle devam etti:

"Bilgisayar başında çok kalmak başta fiziksel sağlığı çok olumsuz şekilde etkiliyor, onun dışında ruhsal sağlıkla ilgili çok ciddi sorunları oluşturduğunu söylemek mümkün. Engellemeyeceğiz bir defa ona karşıyım. Daha iyi figürlerle daha iyi oyunlarla onları özendirmemiz gerekiyor. Yani gerekirse çocuklarla beraber oyun oynayacağız. Beraber oyun oynarken onun keyif almasına sağlayacağız"

Uzmanlar, internet bağımlılarında depresyon belirtilerine daha sık rastlandığının da altını çiziyor.