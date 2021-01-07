Yükseköğretim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda doktoralı insan kaynağını yetiştirmeyi hedefleyen, yeni YÖK'ün bir Türkiye projesi olarak kurguladığı YÖK 100/2000 Doktora Projesi'nin 4’üncü yılını doldurduğu ve desteklenen doktora öğrencisi sayısının 5 bini geçtiği belirtildi.

İlk mezunlarını vermeye başlayan projenin, Türkiye'deki bin kişi başına düşen doktora mezunu sayısının üst seviyelere çıkması yönünde katkı sağladığı anlatılan açıklamada, ülkenin güncel sorunlarının çözümüne yönelik yetişmiş nitelikli insan kaynağını da yetiştirdiğine işaret edildi.

Yetişmiş doktoralı insan gücüne destek

Açıklamada, YÖK 100/2000 Doktora Projesi'nin, Güçlü Nesiller Yetiştirme Projesi olarak yola çıktığı ve ülkenin küresel alandaki rekabet gücünü artırmak amacıyla 10 yılda ihtiyaç duyulacak alanlarda geleceğe yatırım yapmayı hedeflediği aktarıldı.

YÖK 100/2000 Doktora Projesi kapsamına 3 yeni bilim alanı eklendiği, Yerli ve Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı amacıyla da 7 yeni bilim alanının daha projeye eklendiği hatırlatılan açıklamada, ülkenin salgınla mücadelesine katkı sağlamak amacıyla Pandemi Dönemi Özel Çağrısı'na çıkıldığı, özellikle aşı ve ilaç çalışmalarına katkıda bulunan YÖK 100/2000 Doktora Projesi bursiyerlerinin de gurur kaynağı olduğu vurgulandı.

Yeni alt alanlar eklendi

Açıklamada, bugün ilan edilen 2020-2021 Eğitim Öğretim Dönemi Bahar Dönemi Çağrısı ile ülkenin gündemindeki konulara katkıda bulunmak amacıyla projeye önemli yeni alt alanlar eklendiğine değinilerek, şunlar kaydedildi:

"Ülkede sıkça yaşanmakta olan ve ne yazık ki can kayıplarına da yol açabilen depremlere yönelik olarak bu alanda nitelikli insan kaynağının yetişmesi adına deprem çalışmaları ile afet ve acil durum yönetimi alt alanları eklendi.

Ülkemizin enerji kaynaklarını etkin kullanabilmesi ve var olan enerji ihtiyacının denizlerde yürütülen çalışmalarla sorunsuz bir şekilde tespit edilebilmesi adına yeraltı enerji kaynakları yönetimi (derin deniz sondajı ve üretim teknikleri, doğal gaz üretim/depolama teknolojileri, jeotermal rezervuar, petrol ve doğal gaz mühendisliğinde yapay zeka ve makine öğrenmesi, deniz ve kara sismik ölçüm teknolojileri dahil), deniz jeolojisi ve jeofiziği (deniz sismolojisi, deniz tabanı deprem ve tsunami gözlem teknolojileri, insansız sualtı araçları dahil) eklenmiştir.”