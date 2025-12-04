Parçalı Bulutlu 10.4ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 04.12.2025 14:50

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreç devlet politikasıdır, daha hassas bir sürece girildi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Süreç komisyonu dinleme safhasını tamamladı, rapor dönemine geçiyoruz." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreç devlet politikasıdır, daha hassas bir sürece girildi

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı ziyaretinin ardından bugün ilk kez toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Kurtulmuş "Süreç devlet politikasıdır. Daha hassas bir sürece girildi" dedi.

Kurtulmuş, sürecin hassas bir noktaya geldiğini, "Her sözün nasıl tesirli olduğu bir sürece giriyoruz" sözleriyle değerlendirdi.

"Bundan sonra raporlama faslına geçiyoruz. Müşterek kanaatleri paylaştığımız raporu ümit ediyorum. Bununla bu tarihi süreç önemli eşiği atlatacaktır. Daha evvel burada üyesi bulunan partilerden kendi raporlarını istirham etmiştik. Bunların hepsini kaydediyor ve bu süreci resmi tutanaklara alıyoruz. Bu rapora neler gündeme getirilmesi ile ilgili fikirleri alacağız. Sürecin ne kadar hassas noktaya geldiği görülüyor. Her sözün nasıl tesirli olduğu bir sürece giriyoruz. Burada 100 düşünüp bin düşünüleceği günlere giriyoruz. Ortak olduğumuz nokta terör sona ersin ocaklar sönmesin, ülkemizin geleceği karanlık ellere teslim edilmesin."

Numan Kurtulmuş Terörsüz Türkiye TBMM
