AA 04.12.2025 15:02

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de ateşkesten bu yana düzenlediği saldırılarda 366 kişi hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı son 24 saatte 6 artarak 366'ya yükseldi.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de ateşkesten bu yana düzenlediği saldırılarda 366 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 24 saatte 2'si enkaz altından çıkarılan 8 Filistinlinin naaşı ile 16 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 366 kişinin öldüğü, 938 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 619 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 70 bin 125'e, yaralıların sayısının 171 bin 15'e yükseldiği aktarıldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen zaman zaman çeşitli iddialarla Filistinlileri hedef alan saldırılarda bulunuyor.

