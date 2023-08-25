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Eğitim
TRT Haber 25.08.2023 01:27

"Nerede Kalmıştık" projesiyle liseyi bitiren 5 çocuk annesi üniversiteyi de kazandı

Eğitimine ara verdi, "Nerede Kalmıştık" projesi ile lise hayatına yeniden başladı. Liseyi bitiren Zehra Çiftçi, girdiği üniversite sınavıyla hedefine ulaştı. Şimdi onun tek isteği; üniversite diplomasını, projeye öncülük eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın elinden almak.

Lise öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Ama asla hayallerinden vazgeçmedi..

5 çocuk annesi Zehra Çiftçi yarım kalan eğitimini tamamlamaya karar verdi.

İlk kez girdiği üniversite sınavında başarılı oldu

Lise diplomasını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen proje sayesinde aldı.

Zehra Çiftçi bununla yetinmedi, üniversite sınavına girdi. İlk kez girdiği sınavda hedefine ulaştı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Çevreden gelen negatif düşüncelere, yorumlara önem vermesinler"

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandı. 45 yaşındaki kadın başarısıyla eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan tüm kadınlara ışık oldu.

Zehra Çiftçi, "Nerede Kalmıştık" projesiyle ilgili de şunları söyledi:

"Sayın Emine Erdoğan'ın başlattığı "Nerede Kalmıştık" projesi çok kıymetli bir proje. Bu projeyle eğitimini yarımda bırakan, türlü sebeplerden dolayı yarım bırakan tüm kadınlarımızın bence bu fırsatı değerlendirip eğitimlerini tamamlamaları gerekiyor. Kesinlikle çevreden gelen negatif düşüncelere, negatif yorumlara kesinlikle önem vermesinler. Kendi iç seslerini dinlesinler. İçlerinden ne geliyorsa onu yapsınlar. Okumak istiyorlarsa yarım kalan okullarına devam ettirsinler. Bu konuda da ben bir örnek olduysam ne mutlu bana."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Hayalim, üniversite diplomamı Sayın Cumhurbaşkanımız ve Emine Erdoğan'ın elinden almak"

Çiftçi'nin mezuniyet ile ilgili bir dileği var.

"Ben hayallerime kavuştum istediğim üniversiteye gidiyorum. Bundan sonra bir hayalim var. Üniversitemi başarıyla bitirip diplomamı da Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Emine Erdoğan'ın elinden almak."
 

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"Nerede Kalmıştık" projesiyle liseyi bitiren 5 çocuk annesi üniversiteyi de kazandı
"Nerede Kalmıştık" projesiyle liseyi bitiren 5 çocuk annesi üniversiteyi de kazandı
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