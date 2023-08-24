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Eğitim
TRT Haber 24.08.2023 03:40

Destekleme ve yetiştirme kurs başvuruları bugün başlıyor

8, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri için destekleme ve yetiştirme kurs başvuruları bugün başlıyor. Kurslarda ölçme ve değerlendirmenin yapılabilmesi için rehber öğretmenler görevli olacak. Ayrıca, özel okullarda çalışan öğretmenler de kurslarda görev alabilecek.

Destekleme ve yetiştirme kurs başvuruları bugün başlıyor

8, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları açılacak.

Kurs başvuruları bugün başlayacak, 28 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

Kurslar 4 Eylül'de başlayacak

Başvurular, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresindeki e-Kurs modülü üzerinden yapılacak. Kurslar 4 Eylül'de başlayacak.

8 ve 11'inci sınıf öğrencileri en fazla 6 ders, 12'nci sınıf, örgün ve açık ortaöğretim kurumları mezunları ise en fazla 8 ders seçebilecek. Haftalık ders süresi 8 ve 11'inci sınıflar için en fazla 18 saat, 12'nci sınıf ve mezunlar için 24 saat olacak. .

Başvurular e-Kurs modülü üzerinden yapılacak

Destekleme ve yetiştirme kurslarında kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler gibi özel okullarda çalışan öğretmenler de görev alabilecek.

Özel okul öğretmenleri, 'e-Kurs' modülü üzerinden başvuru yapabilecek.

Kurslarda öğrenci merkezli bireysel gelişim, ölçme ve değerlendirme ile rehberlik ve yönlendirme işlemlerinin takibi için rehber öğretmenler görevlendirilecek. 

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Milli Eğitim Bakanlığı
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