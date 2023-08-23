MEB destekleme ve yetiştirme kurs başvuruları yarın başlıyor

8, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları açılacak.

Kurs başvuruları 24-28 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Kurslar 4 Eylül'de başlayacak

Başvurular, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresindeki e-Kurs modülü üzerinden yapılacak. Kurslar 4 Eylül'de başlayacak.

8 ve 11'inci sınıf öğrencileri en fazla 6 ders, 12'nci sınıf, örgün ve açık ortaöğretim kurumları mezunları ise en fazla 8 ders seçebilecek. Haftalık ders süresi 8 ve 11'inci sınıflar için en fazla 18 saat, 12'nci sınıf ve mezunlar için 24 saat olacak. .

Başvurular e-Kurs modülü üzerinden yapılacak

Destekleme ve yetiştirme kurslarında kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler gibi özel okullarda çalışan öğretmenler de görev alabilecek.

Özel okul öğretmenleri, 'e-Kurs' modülü üzerinden başvuru yapabilecek.

Kurslarda öğrenci merkezli bireysel gelişim, ölçme ve değerlendirme ile rehberlik ve yönlendirme işlemlerinin takibi için rehber öğretmenler görevlendirilecek.