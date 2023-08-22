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Gündem
AA 22.08.2023 12:00

Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar için çalışmalar sürüyor

Üniversite öğrencilerinin bir defaya mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar almasına yönelik çalışmalar sürüyor. Çalışmaların detayıyla ilgili açıklamayı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptı.

Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar için çalışmalar sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışma olup olmadığının sorulması üzerine Şimşek, bu konuda bir çalışma olduğunu ancak detay paylaşamayacağını söyledi.

Şimşek, konunun TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasıyla gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da "Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclis'in açılması gerekir. İdari karar gerektirenler, idari kararla yapılır. Ne zamanlama ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım." yanıtını verdi. Bakan Şimşek, çalışmanın tamamlanmadığı konularda değerlendirme yapmasının doğru olmayacağını vurguladı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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