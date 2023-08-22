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TRT Haber 22.08.2023 12:00

Bakan Yerlikaya: Ülkemizde 4 milyon 843 bin 594 göçmen bulunuyor

Türkiye'de 4 milyon 843 bin 594 göçmen bulunduğunu açıklayan İçişleri Bakanı Yerlikaya, bunlardan 1 milyon 243 bin 423'ünün ikamet izni alan yabancılar olduğunu belirtti. Yerlikaya, son 1 ayda İstanbul'da 21 bin düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini söyledi.

Bakan Yerlikaya: Ülkemizde 4 milyon 843 bin 594 göçmen bulunuyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Düzensiz göçmenlerle ilgili çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Yerlikaya, halihazırda Türkiye'de bulunan göçmen sayısına dikkati çekti:

"Ülkemizde 4 milyon 843 bin 594 göçmen bulunuyor. Bunların 1 milyon 243 bin 423'ü ikamet izni alarak ülkemizde yasal bir şekilde yaşayan yabancılardan oluşmakta. Bunun yanında 292 bin 289 uluslararası koruma statüsü sahibi yabancı bulunmakta. Yine ülkemizde geçici koruma kapsamında 3 milyon 307 bin 882 Suriyeli bulunuyor. Ama diğerleri, yani düzensiz göçmenler ya kaçak yollarla ülkemize gelmiş ya da vize alarak ülkemize girmiş ancak yasal kalış süresini ihlal edip vizesiz duruma düşmüş olanlardır."

"İstanbul'da 21 bin düzensiz göçmeni sınır dışı ettik"

Bakan Yerlikaya, düzensiz göçmenlerle ilgili İstanbul özelinde de konuştu. Pilot bölge olarak İstanbul'a göç mobil noktaları kurulduğunu söyledi:

"1 aylık süre zarfında göç noktalarında sorgulaması yapılan yabancılardan 21 binin yasal kalış hakkı olmadığını, yani düzensiz göçmen konumunda olduğunu tespit ettik. Haklarında idari gözetim kararı alınan bu kişileri daha sonra kolluk birimlerimizin refakatinde Geri Gönderme Merkezi'ne alarak sınır dışı işlemlerini gerçekleştirdik."

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Düzensiz Göçmenler İstanbul
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