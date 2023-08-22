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Gündem
TRT Haber 22.08.2023 00:41

"Paylaşımlı ev" dönemi: Ev sahipleri konutlarını birden fazla kişiye kiraya veriyor

Astronomik kira ücreti isteyen kimi ev sahipleri bu kez de 'paylaşımlı ev' adı altında odaları kiralıyor. Bir evin birden fazlaya kişiye kiraya verilmesi apartman sakinlerini ise rahatsız ediyor. Hukukçular; evlerin otel gibi kiraya verilmesinin kat mülkiyetinden kaynaklı sorunlara sebep olabileceğini söylüyor.

"Paylaşımlı ev" dönemi: Ev sahipleri konutlarını birden fazla kişiye kiraya veriyor

Özellikle büyükşehirlerde kiralardaki artışla yeni uygulamalar görülmeye başlandı. Bazı konut sahipleri bir evi birden fazla kişiye kiraya veriyor. 'Paylaşımlı ev' adı altında pansiyonculuk yapılıyor.

Avukat Emel Özbek, son dönemlerde kiracı-ev sahibi ilişkisinden çok ticarethane gibi bir ilişki gözlemlediklerini belirterek, "Çünkü evlerin sadece artık mesken olarak genel anlamıyla kiraya verilmesinden ziyade ranza şeklinde sanki bir otelmiş gibi yatak yatak kiraya verildiğini görüyoruz" dedi.

"Kiraya verilen kişilerin hepsiyle sözleşme yapılmalı"

Hukukçulara göre bir ev birden fazla kişiye kiraya verebilir. Ancak kiraya verilen kişilerin hepsiyle sözleşme yapılması gerekiyor.

Özbek, evin birden fazla kişiye kiralanmasının görüldüğünü ancak bunların isim, soyisim, TC kimlik numaralarının sözleşmede olması gerektiğini vurguladı.

"Apartmandaki kişiler için ciddi bir güvenlik sorunu ortaya çıkıyor"

Bir evin birden fazla kişiye kiraya verilmesi apartman sakinlerini ise rahatsız edebiliyor. Kat mülkiyetinden kaynaklı sorunlar çıkabiliyor.

Avukat Özbek bu konuyla ilgili de şu bilgilendirmeyi yaptı:

"Bu durumda da hem yaşanılan apartmandaki kişiler için ciddi bir güvenlik sorunu ortaya çıkıyor. Hem de artık kiracı-ev sahibi ilişkisinden ziyade sanki müşteri ve ticarethane ilişkisi varmış gibi görünüyor. Bu da ciddi bir vergi kaybına sebep olabilir. Eğer iş yeri gibi kullanıldığını görüyorlarsa yönetim planında meskenin iş yeri gibi kullanılamayacağına dair bir karar alabilirler."
 

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