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Eğitim
TRT Haber 08.05.2025 10:46

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'na başvurular başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) kapsamındaki 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının başvuruları başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'na başvurular başladı

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2025-MEB-AGS), 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları 13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak.

Sınava başvurular, 8-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Ayrıntılı bilgiler kılavuzda

Adaylar, başvurularını 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.45'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-MEB-AGS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

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