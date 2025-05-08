Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'na başvurular başladı

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2025-MEB-AGS), 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları 13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak.

Sınava başvurular, 8-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Ayrıntılı bilgiler kılavuzda

Adaylar, başvurularını 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.45'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-MEB-AGS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.