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TRT Haber 07.05.2025 21:32

15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında sözlü sınava hak kazanan adaylar açıklandı

Millî Eğitim Bakanlığınca, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar açıklandı.

15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında sözlü sınava hak kazanan adaylar açıklandı

Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvuruları onaylananlardan, her alan için KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava alınacak.

Millî Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru sürecini tamamlamış, başvurular 21 Nisan–5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu kapsamda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezi ile tarihi, Bakanlıkça daha sonra duyurulacak.

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçların ilanından sonra duyurulacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Ataması
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