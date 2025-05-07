Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raporuna tepki

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu tarafından bugün kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu'na ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Raporun gerçek dışı iddialar içerdiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu tarafından bugün (7 Mayıs) kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu, ülkemiz aleyhine çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar içermektedir. Terör örgütlerine ve Türkiye karşıtlığını varoluş nedeni haline getirmiş bazı çevrelere propaganda zemini sağlayan bir kurumun, ülkemizdeki siyasi dinamikler, dış politikamız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın KKTC ziyaretine yönelik mesnetsiz değerlendirmelerini reddediyoruz. Önümüzdeki dönemde, katılım sürecimiz dahil, AB ile ilişkilerimizin karşılıklı yarar temelinde sürdürülmesi için AP’nin üzerine düşeni yapması temel beklentimizdir."