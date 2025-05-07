Çok Bulutlu 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 07.05.2025 18:15

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raporuna tepki

Türkiye, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu tarafından bugün kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu'na tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rapor, ülkemiz aleyhine çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar içermektedir" ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raporuna tepki

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu tarafından bugün kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu'na ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Raporun gerçek dışı iddialar içerdiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu tarafından bugün (7 Mayıs) kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu, ülkemiz aleyhine çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar içermektedir. Terör örgütlerine ve Türkiye karşıtlığını varoluş nedeni haline getirmiş bazı çevrelere propaganda zemini sağlayan bir kurumun, ülkemizdeki siyasi dinamikler, dış politikamız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın KKTC ziyaretine yönelik mesnetsiz değerlendirmelerini reddediyoruz. Önümüzdeki dönemde, katılım sürecimiz dahil, AB ile ilişkilerimizin karşılıklı yarar temelinde sürdürülmesi için AP’nin üzerine düşeni yapması temel beklentimizdir."

ETİKETLER
Avrupa Parlamentosu Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği KKTC
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:28
ABD'nin Grönland'daki istihbarat faaliyetlerini artırdığı iddia edildi
19:04
İtfaiyeciler yangına müdahale ederken ev üstlerine çöktü
18:55
Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği belirlenen sosyal medya hesabı yöneticisi tutuklandı
19:00
Birçok ilde sağanak ve dolu görüldü: Evleri ve sokakları su bastı
18:18
Pakistan Savunma Bakanı Asıf: Hindistan'la gerilim nükleer savaşa yol açabilir
18:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü
Doğu Anadolu'dan batıdaki illere kurbanlık sevkiyatı başladı
Doğu Anadolu'dan batıdaki illere kurbanlık sevkiyatı başladı
FOTO FOKUS
İtfaiyeciler yangına müdahale ederken ev üstlerine çöktü
İtfaiyeciler yangına müdahale ederken ev üstlerine çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ