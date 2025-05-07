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Gündem
AA 07.05.2025 17:53

THY'nin İslamabad ve Lahor seferleri iptal

Türk Hava Yolları (THY), Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı nedeniyle bugün İstanbul'dan yapılması planlanan İslamabad ve Lahor seferlerini karşılıklı iptal etti.

THY'nin İslamabad ve Lahor seferleri iptal

THY'nin sosyal medya hesabından Pakistan seferleriyle ilgili olarak yolculara duyuruda bulunuldu.

Duyuruda, iptal olan seferler ve yolculara tanınan yeni haklara ilişkin bilgilere yer verildi.

Pakistan Karaçi, İslamabad ve Lahor uçuşu olan yolculara yeni haklar tanındığı belirtilen duyuruda, şu ifadeler kullanıldı:

"7 Mayıs 2025 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 7 Mayıs 2025-9 Mayıs 2025 (dahil) arasındaki Karaçi, İslamabad, Lahor seferlerine kayıtlı tüm yolcularımızın, 21 Mayıs 2025 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Temmuz 2025 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir."

Hindistan-Pakistan: İki nükleer güç karşı karşıya
Hindistan-Pakistan: İki nükleer güç karşı karşıya

THY'nin bugün İstanbul'dan yapılması planlanan İslamabad ve Lahor seferleri karşılıklı iptal edildi.

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