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Gündem
AA 07.05.2025 16:09

47 ildeki FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 222'ye yükseldi

Gaziantep merkezli 47 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonlardaki gözaltı sayısı 222'ye yükseldi.

47 ildeki FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 222'ye yükseldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın dün açıkladığı, FETÖ'nün Gaziantep'in yanı sıra Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'daki bölge yapılanmasında yer alan güncel örgüt yapısının deşifre edilmesine yönelik soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin deşifre olmamak adına bir araya gelmedikleri, üniversite öğrencilerini örgütsel eğitim için yurt dışı kamplara götürdükleri, görüşmeleri ise internet tabanlı farklı haberleşme programları üzerinden yaptıkları ve toplantılarını çevrimiçi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 14 kişi daha yakalandı. Gözaltı sayısının 222'ye yükseldiği soruşturmada, aranan şüpheliler olduğu öğrenildi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep, Kahramanmaraş, Ankara, Erzincan, İstanbul, Burdur, İzmir, Afyonkarahisar, Kayseri, Eskişehir, Denizli, Kırşehir, Konya, Hatay, Kilis, Osmaniye, Bursa, Adana, Trabzon, Bingöl, Malatya, Aksaray, Erzurum, Bolu, Balıkesir, Ardahan, Yozgat, Sakarya, Niğde, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Samsun, Mardin, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Aydın, Isparta, Yalova, Tokat, Diyarbakır, Ordu, Batman, Van, Çanakkale ve Antalya’da düzenlenen operasyonlarda 208 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

Yerlikaya, "Gaziantep ile birlikte bölge yapılanmasındaki Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman’da güncel örgüt yapısı deşifre edildi. Yakalanan şüphelilerin; Kripto haberleşme programları üzerinden yurt içi ve yurt dışı güncel toplantılar yaptıkları, örgüt üyeleri tarafından kurulan şirketler aracılığıyla terör örgütünü ve üyelerini finanse ettikleri tespit edildi." ifadelerini kullanmıştı.

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