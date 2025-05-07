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TRT Haber 07.05.2025 15:06

AYM, Sokak Hayvanları Yasası'nın iptali istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi, sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeler içeren 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin iptal istemini reddetti.

AYM, Sokak Hayvanları Yasası'nın iptali istemini reddetti

Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, Resmi Gazete'nin 2 Ağustos'taki sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7527 sayılı kanuna ilişkin CHP'nin iptal ve yürürlüğünün durdurulması istemini görüştü.

AYM, söz konusu kanunun iptali talebinin reddine karar verdi.

Kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.

CHP, kanunda yer alan 17 maddeden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle 15 Ağustos 2024'te AYM'ye başvurmuştu. Başvuruda, iptali istenen maddelerin hayvan hakları, kamu yararı ve yaşam hakkına aykırı düzenlendiği savunulmuştu.

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