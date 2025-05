Kurtulmuş: Önder, Terörsüz Türkiye sürecine fevkalade değerli katkı sundu

Kurtulmuş, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için Meclis Tören Salonu'nda düzenlenen taziye programına katıldı.

DEM Parti Eş Genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder ile partililere baş sağlığı dileklerini ileten Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Önder'e Allah'tan rahmet diledi.

Sırrı Süreyya Önder'i, gülmenin dışında bir hal içerisinde görmediklerini ifade eden Kurtulmuş, Önder'in en zor koşullar altında bile çevresine samimiyetle gülüşünü hissettirdiğini belirtti. Kurtulmuş, Önder'in dost ve arkadaş canlısı tavrını ortaya koyduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sırrı Süreyya Önder'in, en zor sorunların konuşulduğu ve tartışmaların yapıldığı yerlerde bile ortamı rahatlatan özelliğiyle, sevecen tavrıyla, nüktedan şekilde ortaya çıkan ve ince ders veren sözleriyle dostluk, kardeşlik ikliminin oluşmasına vesile olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sırrı Süreyya Bey'in, hepimizin ittifakla üzerinde duracağımız bir diğer hususiyeti ise bu topraklara olan aidiyeti ve bağlılığıdır. Bu ülkeyi tamamıyla doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her bir karışıyla seven, bu memleketin çocuğu olmaktan, bu ülkenin, bu medeniyetin evladı olmaktan büyük memnuniyet duyan, bunu da özümsemiş, bunu da sadece retorik olarak dile getiren birisi değil, hayatının her döneminde, her safhasında bu ülkeyi seven yurtsever tavrını, tarzını ortaya koymuş olan arkadaşımızdır."

Kurtulmuş, sürekli olarak barıştan, dostluk ve kardeşlikten yana olan Sırrı Süreyya Önder'in, son zamanlarda Türkiye için önemli bir sürecin en temel aktörlerinden birisi olduğunu da anımsattı.

"Türkiye onu, barıştan yana siyasi figür olarak hatırlayacaktır"

Önder'in, barışın sağlanması, husumetin ortadan kalkması, silahların susması; dağlarda, ovalarda barış türkülerinin söylenmesi için hayatı boyunca taşıdığı ideallerini ve fikirlerini gerçekleştirmek amacıyla inisiyatif aldığına işaret eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Sırrı Süreyya Bey, 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığımız, artık bir daha hiçbir şekilde Türkiye'nin evlatlarının terörden zarar görmeyeceği bir ortamın oluşması için başlatılan sürece fevkalade değerli katkılar sunmuştur. Şimdi bu büyük idealin bizim için, her birimiz için de bir vasiyet olduğunu görüyorum. Hepimiz Sırrı Süreyya Önder'in 'Terörsüz Türkiye' idealine sahip çıkmak, bu idealin bir an evvel gerçekleştirilmesi için her türlü çabayı ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Türkiye onu, barıştan, kardeşlikten, dostluktan yana siyasi figür olarak hatırlayacaktır."

Numan Kurtulmuş, Önder'in siyasi kişiliğinin dışında sanatçı ve insani kimliğiyle de tanındığını aktardı.

Yakın çalışma sürecinde Önder'le çeşitli hatıralarının olduğunu ifade eden Kurtulmuş, yurt dışına çıktığında TBMM Başkanvekili olarak Önder'e de vekalet verdiğini anlattı. Önder'in vekaleti aldıktan ve teslim ettikten sonra kendisini telefonla aradığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Sırrı Süreyya Bey, 'Vekaleti başarıyla sonuçlandırdım, ne hiçbir şeye dokundum ne de kimseye dokundurtturdum' derdi. Bu anlamda da vefa ehli, emanete sadık olan dostumuzdu, arkadaşımızdı. Onun yokluğunu arayacağız. Onun ruhunu şad edecek en önemli çabamız 'Terörsüz Türkiye'nin gerçekleştirilmesi için süratle, dikkatle ve Türkiye'nin demokratik standartlarını yükselterek, birliği, beraberliği, kardeşliği sağlayacağız, emperyalistlerin bu bölgede, bu ülkede gerçekleştirmeye çalıştığı çatışmaları ilanihaye Türkiye'nin gündeminden kaldıracağız."