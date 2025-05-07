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Gündem
AA 07.05.2025 14:14

Devlet Bahçeli'den Sırrı Süreyya Önder için Meclis'te taziye ziyareti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için DEM Parti'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Devlet Bahçeli'den Sırrı Süreyya Önder için Meclis'te taziye ziyareti
[Fotograf: AA]

Ziyaret, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un taziye dileklerini iletmek için Meclis Tören Salonu'nda bulunduğu sırada gerçekleşti.

DEM Parti heyetine başsağlığı dileklerini ileten Bahçeli, TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder ile bir süre sohbet etti.

Ziyarette, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç ile bazı MHP milletvekilleri de yer aldı.

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