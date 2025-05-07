Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 17ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 07.05.2025 16:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Sudani’yi kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Irak Başbakanı Muhammed Şiya es- Sudani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Sudani’yi kabul edecek

Ziyarete ilişkin açıklama İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yarın Irak Başbakanı Muhammed Şiya es- Sudani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edeceğini duyurdu.

"Türkiye-Irak ilişkilerinin pek çok alanda daha da güçleneceğine inanıyoruz"

Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yarın (8Mayıs Perşembe) ülkemize beraberindeki üst düzey heyetle birlikte resmi ziyarette bulunacak olan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es- Sudani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edeceklerdir.

Türkiye-Irak ilişkileriyle birlikte güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı ziyaret kapsamında, “Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı” da icra edilecektir.

Bu vesileyle iki ülke arasında muhtelif alanlarda iş birliğini amaçlayan belgelerin imzalanması öngörülmektedir.

Sayın Sudani’nin ziyaretiyle birlikte köklü Türkiye-Irak ilişkilerinin pek çok alanda daha da güçleneceğine inanıyoruz." 

ETİKETLER
Irak Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un acı günü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:25
Kırklareli'nde balık ölümleri inceleniyor
16:14
47 ildeki FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 222'ye yükseldi
16:07
Hindistan, savunma tatbikatlarını ülke çapına genişletiyor
16:05
Pakistan Başbakanı Şerif: Hindistan terör saldırısıyla ilgili kanıtsız suçlamalar yapıyor
15:35
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un acı günü
15:25
İstanbul'un 3 ilçesine bugün 10 saat su verilemeyecek
Hindistan ordusu, Pakistan ve ona bağlı Azad Keşmir'de yıkıma sebep oldu
Hindistan ordusu, Pakistan ve ona bağlı Azad Keşmir'de yıkıma sebep oldu
FOTO FOKUS
Dükkan sahibini bulamayan öğrenci aldığı suyun parasını masaya bıraktı
Dükkan sahibini bulamayan öğrenci aldığı suyun parasını masaya bıraktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ