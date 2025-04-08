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Eğitim
TRT Haber 08.04.2025 12:11

MEB'den 'yaz tatili' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, 'yaz tatilinin erkene çekileceği' yönündeki iddiaların doğru olmadığını, eğitim öğretim süreçlerinin kamuoyuyla paylaşılan takvim doğrultusunda devam ettiğini açıkladı.

MEB'den 'yaz tatili' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan "MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek" başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Söz konusu haberde özetle, 'Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor.' şeklinde verilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

"2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi"nin 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşıldığı belirtilen açıklamada, eğitim öğretim süreçlerinin bu takvim doğrultusunda devam ettiği vurgulandı.

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