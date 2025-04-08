MEB'den 'yaz tatili' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan "MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek" başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Söz konusu haberde özetle, 'Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor.' şeklinde verilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

"2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi"nin 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşıldığı belirtilen açıklamada, eğitim öğretim süreçlerinin bu takvim doğrultusunda devam ettiği vurgulandı.