İkinci ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili de sona erdi.

Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 9 gün boyunca hem dinlendi hem eğlendi. İkinci döneme kısa bir mola verildi.

Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen, ders zilinin çalmasıyla ikinci döneme kaldığı yerden devam ediyor. 2024-2025 eğitim öğretim dönemi 20 Haziran Cuma günü sona erecek.

Sınav maratonu başlıyor

Eğitim-öğretim döneminin sona ermesinin ardından sınav maratonu başlayacak.

15 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 21-22 Haziran'da da Yükseköğretim Kurumları Sınavı yapılacak.