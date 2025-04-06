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Eğitim
TRT Haber 06.04.2025 00:44

Ara tatil sonrası ilk ders zili yarın çalacak

Yaklaşık 20 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen, ikinci ara tatilin ardından 7 Nisan Pazartesi dersbaşı yapacak. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemi, 20 Haziran Cuma günü sona erecek.

Ara tatil sonrası ilk ders zili yarın çalacak

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili sona eriyor.

Okullarda ders zili, pazartesi yeniden çalacak. Öğrenciler ve öğretmenler, ikinci yarı yıl için dersbaşı yapacak.

Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 9 gün boyunca hem dinlendi hem eğlendi. İkinci döneme kısa bir mola verildi. Tatil boyunca öğretmenler de çevrim içi seminerlere katıldı.

2024-2025 eğitim-öğretim dönemi 20 Haziran'da sona erecek

Yaklaşık 20 milyon öğrenci 1 milyon 200 bin öğretmen, ders zilinin çalmasıyla ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek. 2024-2025 eğitim öğretim dönemi 20 Haziran Cuma günü sona erecek.

Eğitim-öğretim döneminin sona ermesinin ardından sınav maratonu başlayacak.

15 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 21-22 Haziran'da da Yükseköğretim Kurumları Sınavı yapılacak. 

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