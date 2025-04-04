Çok Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 04.04.2025 10:56

Hafta sonu iki Elektronik Yabancı Dil Sınavı yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) 2025/3 cumartesi, e-YDS 2025/4 ise pazar günü uygulanacak.

Hafta sonu iki Elektronik Yabancı Dil Sınavı yapılacak

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, e-YDS 2025/3 5 bin 267 adayın katılımıyla İngilizce, e-YDS 2025/4 ise İspanyolca ve İtalyanca olarak 1285 adayın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Başlangıç saatinin 13.45 olduğu sınavlar için adaylar, 13.30'dan sonra elektronik sınav binalarına alınmayacak.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutulacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavlara ilişkin açıklamasında, "Sınavlar Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan e-sınav merkezlerinde uygulanacak. Sınavlarda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan test uygulanacak. Adaylara 180 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınavlarda emniyet personeli dahil 495 kişi görev yapacak. Adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
ÖSYM
Sıradaki Haber
MEB, 3 yeni özel öğretim kurumuna ilişkin standartları belirledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:10
115 yıl hapis cezasıyla aranan firari İstanbul'da yakalandı
15:11
Kassam Tugayları, komutanlarından Hasan Ferhat'ın öldüğünü doğruladı
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 Nisan'da AVM'ler onların dediği gibi olmadı
14:53
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısı 50 bin 609'a yükseldi
14:31
"Huzur İstanbul" uygulamasında 403 kişi gözaltına alındı
14:26
Stratejik yatırımlar "mega endüstriyel parklar" ve "endüstri şehirleri" ile güçlenecek
Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesine besleme suyu depolama tankı taşındı
Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesine besleme suyu depolama tankı taşındı
FOTO FOKUS
NATO'nun kuruluşunun 76. yıl dönümü
NATO'nun kuruluşunun 76. yıl dönümü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ