MEB'den öğrencilere yapay zekalı tercih robotu
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS öğrencilerine okul tercihlerinde kolaylık sağlaması için yapay zeka tabanlı bir sistem hazırladı. 'LGS Tercih Robotu' eba.gov.tr üzerinden erişime açıldı.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tercihleri dün başladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından okul tercihi sırasında öğrencilere rehberlik edecek yeni sistemin hazırlandığını duyurdu.
"Yapay zekalı bir sistem hazırladık. Hepinize kolaylık sağlamasını dilerim" mesajını paylaştı.
Liselerimizin Kapısını Aralayacak Sevgili Gençler ve Velilerimiz,— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) July 6, 2021
Okul tercihi sırasında sizlere yol gösterip rehberlik edecek yapay zekâlı bir sistem hazırladık.
Hepinize kolaylık sağlamasını dilerim. LGS Tercih Robotu'muza https://t.co/YMO6anA2o4'den ulaşabilirsiniz. pic.twitter.com/zkMWIxpPKK
Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek.
LGS Tercih Robotu'na eba.gov.tr'den ulaşılabiliyor.
Öğrenciler tercihlerini 16 Temmuz'a kadar yapabilecek.