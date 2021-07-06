Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tercihleri dün başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından okul tercihi sırasında öğrencilere rehberlik edecek yeni sistemin hazırlandığını duyurdu.

"Yapay zekalı bir sistem hazırladık. Hepinize kolaylık sağlamasını dilerim" mesajını paylaştı.

Liselerimizin Kapısını Aralayacak Sevgili Gençler ve Velilerimiz,



Okul tercihi sırasında sizlere yol gösterip rehberlik edecek yapay zekâlı bir sistem hazırladık.



Hepinize kolaylık sağlamasını dilerim. LGS Tercih Robotu'muza https://t.co/YMO6anA2o4'den ulaşabilirsiniz. pic.twitter.com/zkMWIxpPKK — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) July 6, 2021

Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek.

LGS Tercih Robotu'na eba.gov.tr'den ulaşılabiliyor.

Öğrenciler tercihlerini 16 Temmuz'a kadar yapabilecek.

