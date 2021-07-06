Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında "Bilimsel Araştırma, Girişimcilik ve Gençlerde Bilimsel Farkındalığın Artırılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü"nün imza töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, katılımıyla gerçekleştirildi.

Varank, buradaki konuşmasında, protokolle bilimin ışığında, gençlik ve spor alanındaki nitelikli Ar-Ge projelerinin sayısını artırmayı ve bu alanda yetkin insan kaynağını daha da geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Protokol sayesinde çok boyutlu iş birliği mekanizmaları geliştireceklerini dile getiren Varank, bunların başında gençlere ve spora yönelik Ar-Ge çalışmalarının, TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamına alınmasının geldiğini anlattı.

"Bu okul, dünya çapında değer gören bir okul olacak"

Varank, bu yıl başlattıkları TÜBİTAK Fen Lisesine de değinerek, şöyle konuştu:

2-4 Temmuz'da okulumuz için başvuruları toplamıştık. Hamdolsun büyük bir ilgiyle karşılaştık. 90 kişilik kontenjana yüzde 1’lik dilimden 3 bine yakın başvuru oldu. İnanıyorum ki bu okul, dünya çapında değer gören, dünya çapında ses getiren bilim insanlarını mezun edecek bir okul olacak ve önemli başarılara imza atacak.

"Gençlerin önünüzü açmaya devam edeceğiz"

Varank, gençleri ümitsizliğe sevk ederek, onların hayallerine ket vurmaya çalışanlar olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü;

Geçenlerde Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay, 'Uçan arabalarda dünya liderliğine oynayan bir Türkiye olacak.' dedi. Bunun üzerine yine bilindik grup, bu sözle alay etmeye kalktılar. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın ifadesini tekrarlıyorum, Türkiye kendine inanmış, ufku samanyolu galaksisi kadar geniş, çalışkan gençleriyle uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacak. Nasıl ki insansız hava araçlarındaki başarımız tüm dünyanın gündemindeyse tüm yenilikçi alanlarda da iddiamızı kanıtlayacak başarı hikayelerini gençlerimizle birlikte yazacağız. Ufku samandan öteye geçemeyen muhalefet inansa da inanmasa da yazacağız.

Şu anda çalıştığımız projelerden biri İHA'larımızı TCG Anadolu havuzlu çıkarma gemimize indirip kaldırabilmek. Bir manada kendimizin insansız hava araçları uçak gemisini yapabilmek. Bunu başardığımızda dünyadaki tek ülke olacağız ve dünya bize gıptayla bakmaya devam edecek.