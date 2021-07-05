2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin adrese dayalı kayıtları, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce yapıldı.

Toplam 2 milyon 844 bin 765 öğrencinin e-kayıt işlemi tamamlandı. İlkokul 1'inci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri uyarınca gerçekleştirildi.

5'inci sınıfa yerleştirilen öğrenciler için de velilere ortaokul, imam hatip ortaokulu ve özel ortaokul tercih hakkı sunuldu. Ortaokul tercihi yapan öğrenciler, adreslerine uygun okullara yerleştirildi.

Sonuçlar e-Devlet üzerinden de yayımlanacak

E-kayıt sonuç ekranlarında imam hatip ortaokulu ve özel okula kayıt olmak isteyen velilerin de istedikleri okullara başvurmaları gerektiği hakkında bilgi verildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl ilk defa e-kayıt sonuçları e-Devlet kapısı üzerinden de yayımlanacak.