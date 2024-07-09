Çok Bulutlu 25ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 09.07.2024 16:20

MEB, LGS adaylarına 'tercih danışmanlığı' hizmeti veriyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinde lise adaylarına yönelik 81 ilde 15 bin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanla "tercih danışmanlığı" hizmeti veriyor.

MEB, LGS adaylarına 'tercih danışmanlığı' hizmeti veriyor

MEB'den yapılan açıklamaya göre, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışmalarıyla, LGS tercih dönemi için Türkiye genelinde yaklaşık 15 bin tercih danışmanlığı birimi kuruldu.

Bu kapsamda, tüm illerde 15 bin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanla, tercih sürecinde, öğrencilerin bir üst eğitim programına yerleşmesi amacıyla danışmanlık hizmeti sunulacak.

Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak

28 Haziran'da başlayan LGS tercih dönemi, 16 Temmuz'da tamamlanacak.

Toplam 13 iş günü sürecek olan tercih danışmanlığı sürecinin ardından, LGS tercih sonuçlarının 22 Temmuz'da açıklanması planlanıyor.

ETİKETLER
LGS Milli Eğitim Bakanlığı
Sıradaki Haber
Meslek lisesi mezunlarına destek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:59
Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim Iraklı mevkidaşı ile görüştü
17:55
İsrail Savunma Bakanı, ağustostan itibaren Ultra Ortodoks Yahudilerin askere alınacağını duyurdu
17:51
Ehliyet sınavlarına yeni düzenleme
17:33
44 kişiye mezar olan sitenin müteahhidi: Mağduriyetim had safhaya geldi
17:24
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 17'si aynı aileden 29 Filistinli öldü
17:22
Eskişehir için kuvvetli yağış uyarısı
Bodrum'da orman yangını çıktı
Bodrum'da orman yangını çıktı
FOTO FOKUS
Muğla'da orman yangını
Muğla'da orman yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ