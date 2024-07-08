Meslek lisesi mezunlarına destek

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı ile bugün imzaladığımız protokol neticesinde Meslek Liselerini tamamladıktan sonra; mezun oldukları alanda İşbaşı Eğitim Programına katılan gençlerimize asgari ücretten yüzde 30 daha fazla tutarda cep harçlığı veriyoruz. Günlük tutarı; 654 liradan 850 liraya yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile bugün imzaladığımız protokol neticesinde Meslek Liselerini tamamladıktan sonra; mezun oldukları alanda İşbaşı Eğitim Programına katılan gençlerimize asgari ücretten %30 daha fazla tutarda cep harçlığı veriyoruz.



✅Günlük tutarı; 654 liradan 850 liraya… pic.twitter.com/3pG5m26upB — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) July 8, 2024