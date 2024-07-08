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Eğitim
AA 08.07.2024 15:28

Meslek lisesi mezunlarına destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşbaşı Eğitim Programlarına katılan mesleki ve teknik ortaöğretim mezunlarının çalışma hayatına katılımlarını desteklemek amacıyla günlük cep harçlıklarının 850,11 liraya yükseltildiğini bildirdi.

Meslek lisesi mezunlarına destek

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı ile bugün imzaladığımız protokol neticesinde Meslek Liselerini tamamladıktan sonra; mezun oldukları alanda İşbaşı Eğitim Programına katılan gençlerimize asgari ücretten yüzde 30 daha fazla tutarda cep harçlığı veriyoruz. Günlük tutarı; 654 liradan 850 liraya yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.

 

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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