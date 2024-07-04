Ege Üniversitesi Türkiye’de ilk 5’te

Alan bazlı değerlendirmede ise Ege Üniversitesi “Yaşam ve Yer Bilimleri” alanında Türkiye 1’incisi olurken dünyada 425’inci sırada yer aldı.

Ege Üniversitesinin uluslararası arenada yükselişini sürdürdüğünü söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, şöyle konuştu:

"Dünya genelindeki üniversitelerin bilimsel performansının değerlendirildiği Leiden 2024 Dünya Üniversite Sıralamalarında, tam akreditasyona sahip, öğrenci odaklılıkta ödüllü, araştırma üniversitemiz yükselişini sürdürüyor. Bu başarı, ‘Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek’ mottosu ile pek çok nitelikli uygulamayı akademi dünyasına kazandıran üniversitemizin uluslararası arenada daha görünür olmasına katkı sunacağına inanıyorum. Bizler için gurur kaynağı olan bu başarıda emeği olan mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Dünya genelinde üniversiteleri 11 kuruluş pek çok parametreye göre değerlendiriyor. Üniversitemiz 11 dünya sıralamasının 11’inde yer alan ülkemizin altı yükseköğretim kurumundan birisi. Her sıralama kuruluşu farklı alan ve göstergeleri dikkate alıyor. Leiden değerlendirmelerinde akademik performansa dayalı sayısal verileri kullanıyor. Bilimsel faaliyetlerimizin sıralamalara yansımasını ve başarıya dönüştüğünü görmek bizlerin motivasyonunu artırıyor. Açıklanan bu veriler bizleri mutlu ettiği kadar, daha çok çalışmamız gerektiği mesajını da veriyor. Mensuplarımızla birlikte üniversitemizi daha iyiye taşımak, sadece ülkemizde değil tüm dünyada tercih edilen, örnek gösterilen bir üniversite olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ege Üniversitesi markasının gücüne güç katmak için ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi Vizyonu, Türkiye Yüzyılı ülküsü ve 12’nci Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda bilim üretmeyi sürdüreceğiz. Cumhuriyetin ikinci asrını Türk bilim yüzyılı yapmak için daha çok çalışacak, uluslararası arenada marka üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz."

Avrupa’da 190’ıncı sırada yer alıyor Leiden 2024 Dünya Üniversite Sıralamalarında Ege Üniversitesi, dünyada 624’üncü, Türkiye’de ise 5’inci sırada yer aldı.

Avrupa üniversiteleri arasında bir önceki sıralamaya göre 11 basamak yükselerek 190’ıncı sırada yükselen Ege Üniversitesi, Asya üniversiteleri arasında ise 261 sırada yer alma başarısı gösterdi.

Yaşam ve Yer Bilimleri alanında Türkiye’de 1’incisi

Alan bazlı değerlendirmede; Yaşam ve Yer Bilimleri alanında dünyada 425’inci ve Türkiye’de 1’inci; Biyomedikal ve Sağlık Bilimleri alanında dünyada 3 basamak yükselerek 457’inci ve Türkiye’de 5’inci; Fizik ve Mühendislik alanında ise dünyada 748’inci ve Türkiye’de 7’nci; Matematik ve Bilgisayar Bilimleri alanında dünyada 36 basamak yükselerek 819’uncu ve Türkiye’de 12’nci sırada yer aldı.