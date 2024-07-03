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Eğitim
AA 03.07.2024 20:27

Öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları 11 Temmuz'da başlayacak

Bu yıl öğretmenler için ikinci kez gerçekleştirilecek il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 11 Temmuz'da başlayacak.

Öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları 11 Temmuz'da başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlerin çalışma ortamlarını düzenlemenin ve eğitimde huzur iklimi oluşturulmasının öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Tekin, paylaşımında şunları kaydetti:

"Öğretmenler Odası Buluşmalarımızda meslektaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz istişareler ve öğretmenlerimizin yoğun talepleri doğrultusunda il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerini ikinci kez gerçekleştireceğiz.

Bu kapsamda, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 11-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 18 Temmuz 2024 tarihinde, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 23-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 30 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Hayırlı olsun inşallah."

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Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı Yusuf Tekin
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