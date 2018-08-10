  • 10 AĞUSTOS 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 5.858
    EURO 6.713
  • BIST 96797.03
    ALTIN 225.762
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Liselere yerleştirmede ilk nakil dönemi için son gün

Liselere yerleştirmede ilk nakil dönemi için son gün

Bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi tercihlerini bugün saat 17.00'ye kadar yapabilecek.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Liselere yerleştirmede ilk nakil dönemi için son gün

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) liselere yerleştirme sonuçlarının açıklamasının ardından 4 dönemde yapılacak nakil yerleştirme sürecinin ilki bugün sona erecek.

Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://eokul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.

Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvurularının saat 17.00'de tamamlanmasının ardından sonuçlar 13 Ağustos'ta açıklanacak.

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas diğer nakil dönemleri ise 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül olarak belirlendi.

Kaynak: AA
 

Etiketler: nakil dönemi, liselere yerleştirme
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER