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KPSS öğretmenlik alan bilgisi testi temel soru kitapçıkları yayımlandı

5 Ağustos'ta yapılan KPSS öğretmenlik alan bilgisi testi temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesinden 10 gün boyunca erişilebilecek.

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KPSS öğretmenlik alan bilgisi testi temel soru kitapçıkları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 5 Ağustos'ta yaptığı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öğretmenlik alan bilgisi testi (ÖABT) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

ÖSYM'nin duyurusuna göre, KPSS ÖABT temel soru kitapçıkları, sınava başvuran adayların soruları inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı.

Adaylar, 10 gün boyunca ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebilecek.

Açıklamada, soruların, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif haklarının ÖSYM'ye ait olduğu belirtilerek, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayımlanamayacağı vurgulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: temel soru kitapçıkları, ÖABT, KPSS
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