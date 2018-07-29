KPSS alan bilgisi sınavları yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans alan bilgisi üçüncü oturumu yapıldı.

Sınavda, adaylara işletme, muhasebe ve istatistik alanlarından 40'ar soru soruldu. Adaylara, işletme ve muhasebe bölümleri için 50'şer dakika, istatistik için 60 dakika süre verildi.

Alan bilgisi sınavlarına 243 bin 80 aday başvurdu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, 2018'de sınav takviminin oldukça yoğun olduğunu söyledi.

2018-KPSS alan bilgisi sınavlarının 3 oturumda sorunsuz tamamlandığını belirten Özer, bu hafta sonu yapılan sınavlarda 693 bina ve 10 bin 35 salonun kullanıldığını, 28 bin 498 görevlinin hazır bulunduğunu aktardı.

Gelecek hafta ÖABT yapılacak

Bu yılki KPSS'nin 22 Temmuz'daki ve bu hafta sonu yapılan oturumlarına toplam 1 milyon 918 bin 21 adayın başvurduğunu paylaşan Özer, "ÖSYM, her hafta sonu sınav yapmaya devam ediyor. 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 5 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu sınava 306 bin 242 aday katılacak" dedi.

ÖSYM Başkanı Mahmut Özer, sınavların sorunsuz tamamlanmasına katkı sunan çalışma arkadaşları, tüm illerdeki sınav koordinatörleri, sınav görevlileri ve emniyet görevlilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA