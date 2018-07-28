KPSS lisans alan bilgisi sınavlarının ilk iki oturumu sona erdi

2018-KPSS lisans alan bilgisi sınavlarının Birinci oturumunda adaylara, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanlarından 40'ar soru sorulacak ve her bir test için 50'şer dakika süre tanındı.

Birinci oturumun tamamlanmasının ardından, hukuk, iktisat, maliye alanlarının bulunduğu ikinci oturum yapıldı. İşletme, muhasebe ve istatistik bölümlerinin yer aldığı üçüncü oturum ise yarın düzenlenecek.

Adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacak.

Adayların, 2018-KPSS lisans alan bilgisi sınavlarının ikinci oturumu için saat 14.30'dan, yarın yapılacak üçüncü oturumu için de 10.00'dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmeyecek.

Kaynak: AA