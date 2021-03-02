Okullardaki yüz yüze eğitimle ilgili açıklama, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, 8’inci ve 12’nci sınıfların eğitim-öğretime açılacağı duyuruldu.

Yüz yüze eğitime ilişkin kararın detaylarını ise Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı.

Eğitim-öğretimde normalleşme, 4 risk grubuna göre ayrılan illerde farklılık gösteriyor.

Peki hangi illerde, eğitim nasıl olacak?

İnteraktif sayfamızı sizler için hazırladık. İlini, sınıfını seç "eğitim nasıl olacak?" yanıtını gör.

Normalleşme adımları illere göre yapılıyor

Covid-19 vakalarına göre, çok yüksek riskli (kırmızı) kategorideki iller olan Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman ile yüksek riskli (turuncu) kategorideki İstanbul, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan'daki eğitim öğretim uygulamaları şöyle olacak:

Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okulları, tam zamanlı yüz yüze eğitim verecek. Birleştirilmiş sınıflı okullar ve köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerlerdeki okullar yüz yüze eğitime tam zamanlı devam edecek. İlkokullar, 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim alacak.

Ortaokul 5, 6, 7. sınıflar tam zamanlı uzaktan eğitime devam edecek. Ortaokul 8. sınıflar haftada 12-22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitim alacak. Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflar tam zamanlı uzaktan eğitime devam edecek. 12. sınıflar haftada 16-24 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alacak. Destekleme ve yetiştirme kursları, yüz yüze eğitime devam edecek. Sınavlar seyreltilmiş sınıflarda yapılacak.

Orta riskli ve düşük riskli iller

Orta riskli (sarı) kategoride yer alan Ankara, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars ile düşük riskli (mavi) iller kategorisindeki Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır'da eğitim öğretim uygulamaları ise şu şekilde yapılacak:

Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okulları tam zamanlı yüz yüze eğitim verecek. Birleştirilmiş sınıflı okullar ve köy benzeri seyrek nüfuslu yerlerdeki okullar yüz yüze eğitime tam zamanlı devam edecek. İlkokullar 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim alacak.

Ortaokul 5, 6, 7. sınıflar 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim alacak. Ortaokul 8. sınıflar haftada 12-22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitim alacak.

Hazırlık, 9. 10. 11. sınıflar haftada 2 gün, 12. sınıflar ise haftada 16-24 saat seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alacak. Destekleme ve yetiştirme kursları yüz yüze eğitime devam edecek.

Sınavlar seyreltilmiş sınıflarda yapılacak.