Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 10:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
YKS başvuruları için son gün
[Fotoğraf: AA]
Başvurular internet aracılığıyla bugün saat 23.59'da sona erecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) başvurularının bugün sona ereceğini hatırlattı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 2021-YKS için başvuruların internet aracılığıyla bugün saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi.
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