Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda kademeli normalleşmenin adımlarını açıkladı.

İllere göre karar verileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitimin detaylarını ve hangi illerde başlanacağını söyledi.

Yüz yüze eğitim yarın (2 Mart) başlayacak. Kabine Toplantısı'nda alınan kararlarda yüz yüze eğitimle ilgili gelişmeler de görüşüldü.

Daha önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların yüz yüze eğitime hazır olduğunu açıklamış, Kabine Toplantısı'ndan sonra 2 Mart'ta açılacağını söylemişti. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında hangi illerde ve nasıl başlayacağını anlattı.

Yüz yüze eğitimin başlayacağı iller

Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda 8'inci ve 12'nci sınıflarda eğitim öğretime açılacak.

Sağlık Bakanlığı 4 risk grubuna göre illeri ayırdı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi.

Düşük ve orta riskli illerde, ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim öğretime başlanacak.

Yüz yüze eğitimin başlayacağı iller güncel vaka haritasına göre şu şekilde:

Düşük riskli iller

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır koronavirüste düşük riskli (mavi) iller oldu. Bu okullarda yüz yüze eğitim tüm sınıf kademelerinde yapılacak.

Orta riskli iller

Koronavirüs vaka sayıları bakımından Ankara'nın yanı sıra, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) grupta yer aldı.

Bu illerde de yüz yüze eğitim tüm sınıf kademelerinde yapılacak.

[Fotoğraf: MEB]

İstanbul, İzmir ve Ankara'da yüz yüze eğitim

İstanbul ve İzmir yüksek riskli, Ankara orta riskli kategoride yer aldı.

Planlanan takvime göre İstanbul ve İzmir'de yüz yüze eğitim 8'inci ve 12'nci sınıflar hariç uzaktan devam edecek. Ankara'da ise yüz yüze eğitim tüm sınıf kademelerinde açılacak.

Sınavlar nasıl yapılacak?

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde, genel uygulamanın dışında, sadece liselerde yüz yüze sınavlar yapılacak.